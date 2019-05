Lazio-Atalanta, scontri tra tifosi e polizia a pochi minuti dall'inizio della finale di Coppa Italia

Tensioni con la polizia che ha dovuto usare gli idranti per difendersi dall'assalto di circa 200 ultrà laziali. E ci sono stati anche cinque arresti per gli scontri ai piedi dello stadio Olimpico. È accaduto prima della finale di Coppa Italia, iniziata alle 20:45, che ha visto contrapposte Lazio e Atalanta (la Lazio ha vinto 2 a 0). Purtroppo l'ultimo incontro dell'edizione 2018/2019 ha fatto parlare di sé prima del calcio d'inizio. Ancora una volta, la protagonista diventa la violenza negli stadi e non il calcio giocato.

Una trentina di bombe carta lanciate, tre auto della polizia municipale in fiamme nei pressi di Ponte Milvio e due agenti rimasti feriti. Ma non è tutto. All'interno di una macchina parcheggiata in via Amulio, molto vicino alla sede storica del gruppo Irriducibile della Lazio, nel pomeriggio era stato trovato un vero arsenale: 78 torce manna, 45 rambo k33, 16 monocolpi pirotecnici, una batteria pirotecnica da 100 colpi, un paio di forbici, una lama portatile occultabile e un pezzo di legno di 45 centimetri. Gli agenti feriti non sono in pericolo di vita.

Le reazioni

«Le città non possono essere messe a ferro e fuoco da gruppi di delinquenti organizzati che con il pretesto di una partita di calcio devastano tutto e aggrediscono gli uomini della polizia, ovvero persone che stanno lavorando per tutti noi - ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. - Non è giusto che siano i cittadini e le amministrazioni a farsi carico delle spese per il mantenimento della sicurezza: non si può mettere sotto assedio una città. La misura è colma. Servono provvedimenti forti nei confronti di questi barbari».

«Auspico ci siano condanne esemplari per i teppisti fermati fino ad ora con bombe carta, petardi, un coltello e fumogeni (con cui hanno dato fuoco a auto dei vigili). Questa gente non metterà più piede in uno stadio», ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.

