Frank Zapata ce l’ha fatta, l’uomo volante ha attraversato la Manica sul Flyboard – Il video

Ce l’ha fatta Franky Zapata, il campione di jet-ski francese meglio noto come “l’uomo volante”, che ha attraversato il canale della Manica a bordo del suo Flyboard, a dieci giorni dal tentativo fallito.

Decollato dalla spiaggia di Sangatte, vicino Calais, in Francia, con l’obiettivo di attraversare i 35 chilometri dello Stretto, a 15-20 metri dall’acqua. Come previsto, Zapata ha planato senza particolari problemi fino a Saint Margaret’s Bay, a Dover, in una ventina di minuti. Superato anche il momento più complicato, cioè il rifornimento di cherosene in mezzo al mare, che proprio nel precedente tentativo era stato decisivo per il fallimento dell’impresa.