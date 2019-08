Ribery, delirio Viola in aeroporto. Le prime dichiarazioni

Tifosi della Fiorentina su di giri per l’arrivo del 36enne campione francese

In 300 e più lo hanno atteso in aeroporto a Firenze per trasferirgli il calore della città. E Franck Ribery lo ha assorbito appieno, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo e rilasciando anche le prime battute alla tv ufficiale della Fiorentina.

‘Sono qui con la famiglia, facciamo qualcosa tutti insieme – ha detto l’ex Bayern -.Ho già parlato per una settimana con le persone della Fiorentina, ho parlato con Luca Toni e mi ha detto che la Fiorentina è un club grande e che la città è bella. Mi piace Firenze e in più so già l’italiano: mi aspetto grande affetto. Grazie di tutto’. Ribery sarà presentato domani sera alle 21.

Foto di copertina da Instagram Fiorentina