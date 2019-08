Milan, ecco l’offerta del Monaco per Kessie. E Strinic saluta

View this post on Instagram

Stasera non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo ma lavoreremo in settimana per farci trovare pronti all’esordio in campionato. Ringrazio la società @calciocesenafc e i tifosi per la bellissima accoglienza. È sempre emozionante tornare in questo stadio. #amichevole #CesenaMilan #ForzaMilan @acmilan