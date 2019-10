I media non vi fanno vedere il video della rissa dei migranti a Catania? Certo, perché è del 2017

Oltre 14 mila condivisioni per il video pubblicato da Danilo Minasola, già candidato nel 2012 nelle liste di Grande Sud, dove viene ripresa uno scontro tra persone di colore a Catania che «i MEDIA non vi fanno vedere»:

Il video pubblicato da Danilo.

«Scene di guerriglia urbana a Catania. Quello che i MEDIA non vi fanno vedere» scrive Danilo, ma in realtà se ne era parlato ma nel 2017. La maxi-rissa era stata documentata, con tanto di video, in un articolo del Corriere del Mezzogiorno scritto – caso vuole – dal collega di Open Fabio Giuffrica:

Spunta, poi, un nuovo video che mostra gli attimi concitati della maxi rissa alla Fiera di Catania: da una parte gli ambulanti africani, dall’altra quelli italiani. «Bastardi, ve ne dovete andare. Domani non li facciamo tornare!» tuonano alcuni commercianti italiani rivolgendosi ai senegalesi. Intanto tutti a lanciare oggetti di ogni tipo: l’apice è stato raggiunto – come si evince da queste immagini più ravvicinate – quando uno di loro è salito a bordo di un furgone bianco travolgendo tutti (l’uomo è stato identificato dalla polizia di Catania).

L’articolo del 2017 del collega Giuffrida.

A parlarne anche TGCom24 in un articolo, e video con ripresa dall’alto, del 19 luglio 2017:

Un altro video della rissa, ripreso dall’alto, pubblicato da TGCom24.

Insomma, siamo sicuri che i media non ne abbiano parlato? Certamente non nel 2019.