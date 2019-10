Il video della donna africana che urina nel bus a Roma Nord in via Cassia: falso!

Dicono che sia successo a Roma Nord in via Cassia, ma il video è tagliato per farvelo credere

Il 15 ottobre 2019 l’account Leghista Italiano (@Leghistal) pubblica un tweet con un video dove una donna di colore avrebbe urinato in un autobus a Roma Nord:

Roma nord via Cassia

Questa “signora” #african prende il mezzo pubblico come bagno personale animale 😡 adesso difendiamo anche questa??

Ma queste persone non sanno comportarsi in modo civile

portichiusi #alvotosubito

Chi non e`con #Salvini 🇮🇹

Se n’è vada vivere in africa

Il tweet con il video pubblicato dall’utente italiano.

Un video tagliato ad arte

Lo stesso video era stato pubblicato anche dall’account @Der__Patriot in un tweet del 15 maggio 2019 attribuendo i fatti a Londra. Infatti, rispetto al video dell’account italiano, il video è completo e si conclude con la visuale degli autobus tipici britannici rossi a due piani:

Sadiq Khans Londonistan

Eine Frau hockt sich in einen Bus und entlastet sich vor anderen Passagieren.

Man kann sich einfach schon kulturell bereichert fühlen.

Il video pubblicato il 15 maggio 2019.

L’utente italiano ha pubblicato un video volutamente tagliato facendo credere che il fatto fosse avvenuto a Roma.

Video diffuso anche nel 2018

Troviamo lo stesso video pubblicato il 13 novembre 2018 sul sito russo Pikabu.ru con il titolo ironico «Tesoro, andiamo a Londra, è così romantico!».

Il video pubblicato nel 2018 su un sito russo.

Lo troviamo anche su Reddit, pubblicato il 15 settembre 2018, facendo riferimento al video pubblicato su Youtube il 5 giugno 2018:

Video pubblicato il 5 giugno 2018.

Non siamo in grado di sapere se la donna sia un’immigrata, così come africana, oppure no.

Video tagliato con un App di cellulare

In basso a destra del video è presente una scritta che identifica il nome dell’App usata per tagliare il video:

I dettaglio del video: l’App usata per tagliarlo.

L’App si chiama Inshot ed è disponibile per Android, cellulare usato per la pubblicazione del tweet da parte dell’utente, e che troviamo su Google Play.