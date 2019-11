Tragico incidente sulla A13: muoiono padre, madre e figlia di 5 mesi. Altri quattro sono feriti

Nella notte scorsa sulla A13 in seguito ad un incidente, nella zona del bolognese, padre, madre e figlia di 5 mesi hanno perso la vita. La famiglia era originaria della provincia di Vicenza – i genitori di 32 e 29 anni con la neonata -, viaggiava su un camper e forse era di ritorno da un viaggio.

L’episodio è avvenuto nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, direzione Padova, al chilometro 15. Altre quattro persone sono rimaste ferite, in modo non grave. Tre di loro sono state portate in ospedale.

L’impatto si è verificato tra il camper e un’utilitaria. Il camper si è così ribaltato in mezzo alla carreggiata dove è stato nuovamente tamponato da un pullman.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

