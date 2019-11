Il sindaco di Nuoro scrive una lettera ai genitori musulmani perché non vogliono la carne di maiale? Bufalona!

Il primo novembre 2019 la pagina Facebook Emozioni Di Vita pubblica un lungo post che ha da poco superato le 25 mila condivisioni. Al suo interno una presunta lettera del sindaco di Nuoro Andrea Soddu in merito alla carne di maiale e i musulmani che risiedono nel suo comune.

IL SINDACO DI NUORO RISPONDE AI MUSULMANI CHE HANNO CHIESTO DI ELIMINARE LA CARNE DI MAIALE DALLA MENSA SCOLASTICA e spiega il perché*. GRANDE, ADESSO GLI ALTRI SEGUANO IL SUO ESEMPIO!

I genitori musulmani hanno chiesto l’abolizione della carne di maiale in tutte le mense scolastiche della cittadina NUORESE

Il sindaco di NUORO cittadina della Barbagia ha rifiutato, e ha inviato *una nota* a tutti i genitori con la spiegazione.

“I musulmani devono capire che devono adattarsi alla Sardegna ed a Nuoro, ai suoi costumi, le sue tradizioni, al suo modo di vivere, perché è lì che hanno scelto di emigrare.

Devono capire che devono integrarsi e imparare a vivere in Sardegna.

Devono capire che devono essere loro a cambiare il loro stile di vita, non i nuoresi che così generosamente li hanno accolti.

Devono capire che i sardi non sono né razzisti né xenofobi, hanno accettato molti immigrati musulmani mentre il contrario non è vero, in quanto gli Stati musulmani non accettano gli immigrati non-musulmani.

Che non più di altre popolazioni, i sardi non sono disposti a rinunciare alla loro identità, alla loro cultura.

E se la Sardegna è una terra di accoglienza, non è il sindaco di Nuoro che accoglie gli stranieri, ma il popolo Nuorese della Sardegna nel suo complesso.

Infine, devono capire che a Nuoro con le sue radici giudaico-cristiane, alberi di Natale, chiese e feste religiose, la religione musulmana deve rimanere nella sfera privata.

Il comune di Nuoro ha diritto di rifiutare ogni concessione all’Islam e Sharia.

Per i musulmani, che sono in disaccordo con la laicità e non si sentono a loro agio a Nuoro, ci sono 57 bellissime nazioni musulmane nel mondo, la maggior parte di loro sotto-popolati e pronti a riceverli con le braccia aperte in conformità con la Sharia.

Se avete lasciato il vostro paese per Nuoro e non per altri paesi musulmani, è perché avete ritenuto che la vita è migliore in Sardegna che altrove.

Ponetevi la domanda, solo una volta: “Perché è meglio vivere qui a NUORO invece che nei vostri paesi? “

*Una mensa con carne di maiale* è parte della risposta.”a

*ESEMPLARE*

*Condividi questo per promuovere la tolleranza nel mondo*.

Questo è quello che dovrebbe essere adottato da tutti i Paesi.

Morena Biondi

In fondo un nome e un cognome, lo stesso della signora che ha diffuso il testo il 24 ottobre 2019 ottenendo 1.191 condivisioni e 929 like. Si tratta di una bufala e il motivo è semplice: lo stesso testo viene condiviso da anni cambiando semplicemente i soggetti, in questo caso il nome del Comune. La stessa lettera, infatti, venne diffusa anche nel 2018 per il comune di Travagliato in provincia di Brescia.

Nel 2017 associata al sindaco di Sanluri come riporta un articolo dell’epoca pubblicato da Butac. Pochi giorni prima del caso Sanluri era stato tirato in ballo il sindaco di Monserrato che, infastidito dalla falsità sul suo conto, smentì categoricamente tramite la sua pagina Facebook:

Anche in questo caso il sindaco coinvolto, Andrea Soddu, smentisce la bufala attraverso la sua pagina Facebook:

Sta girando via whatsapp una nota a mio nome sulla carne di maiale nelle mense scolastiche con considerazioni sulla religione islamica, i musulmani e l’integrazione.

Siamo davanti ad una notizia falsa, nessun musulmano mi ha chiesto di rimuovere la carne di maiale dai menù e, ovviamente, non ho dovuto dare una risposta.

Certamente non avrei usato i toni contenuti in questa vera e propria bufala (facilmente verificabile) che stridono con il mio pensiero e l’operato della nostra amministrazione.

La smentita del 29 ottobre 2019 di Andrea Soddu, sindaco di Nuoro.

La bufala venne diffusa anche nel 2016 e nel 2014 in Italia, ma il comune in questo caso era canadese. L’origine della bufala in realtà è belga, come spiega un articolo di Snopes del 2014.