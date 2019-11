Matera, la capitale della cultura è allagata. I video delle strade trasformate in torrenti

L’onda di maltempo arrivata dall’Africa nel Sud Italia ha colpito anche Matera creando forti disagi. Nella città d’arte della Basilicata – capitale della cultura europea per il 2019 – un violento temporale ha allagato molte strade del centro trasformandole in dei torrenti.

L’acqua si è anche riversata nei Sassi di Matera e nelle vie degli storici rioni, entrando in alcune abitazioni. Il comune di Matera ha attivato un numero verde della Protezione Civile comunale per far fronte al nubifragio.

#maltempo. Strade come torrenti in piena a #Matera. Nel #metapontino nubifragio e venti da record. Tetti scoperchiati e campi allagati. Danni ingenti. In diretta nel Tg delle 14. #IoSeguoTgr @TgrRai pic.twitter.com/qW0njHLDzp — Tgr Rai Basilicata (@TgrBasilicata) November 12, 2019

Il maltempo ha interessato in particolare Matera e il Metapontino. A Policoro è stata registrata una tromba d’aria durante la notte che ha danneggiato alcuni impianti balneari e strutture agricole. Il sindaco di Policoro Enrico Mascia ha ordinato l’evacuazione per 142 persone che risiedono nella zona D e la zona agricola “case sparse”.

Sono stati allertati tutti i mezzi di soccorso della Basilicata, ma la situazione sarebbe tornata sotto controllo.

Un “torrente” attraversa il centro di Matera

Le macchine nel centro allagato

Nubifragio Matera

L’ospedale allagato

Centro storico

