MotoGp, Jorge Lorenzo si ritira

Jorge Lorenzo si ritira. Ad annunciarlo è lo stesso pilota spagnolo: «Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista, non è facile ma ho deciso così».

«Mi ritiro, impossibile trovare ancora le motivazioni giuste. È meglio anche per la Honda: non posso lottare solo per finire le gare. Valencia 2010, il primo titolo in MotoGP, è stato il momento più alto della mia carriera», ha aggiunto in una conferenza stampa straordinaria.

Cinque volte campione del mondo, il pilota di 32 anni ha annunciato l’addio da Valencia dove domenica correrà l’ultima gara.

«Tutti sapete che io adoro questa competizione e questo sport ma io adoro soprattutto vincere, ma mi sono reso conto che questo non era più possibile. In questo momento della mia carriera era impossibile mantenere la motivazione. Penso che questa sia la migliore decisione per il team perché non possiamo lottare solamente per finire una gara. Siamo tutti dei vincenti e vogliamo lottare per vincere».

E ha concluso: «Come dico sempre, sono un ragazzo molto fortunato».