Nereo Greggio, chi era il padre di Ezio: 3 anni in un campo di concentramento pur di non combattere i partigiani

«Mio padre Nereo ha 93 anni, ma non li dimostra, ha combattuto per il nostro Paese e ha passato tre anni nei campi di concentramento, ha lottato tra la vita e la morte, salvato le persone deboli». Prima del rifiuto della cittadinanza onoraria offerta dal comune di Biella, Ezio Greggio aveva già parlato del padre.

Nereo è scomparso nel gennaio del 2018. Due anni dopo quella dichiarazione del conduttore di Striscia la Notizia. Era stato soldato in Grecia durante la seconda guerra mondiale e si era rifiutato di tornare in Italia per combattere contro i partigiani. Questa decisione gli costò la reclusione in un campo di concentramento in Germania, per tre anni.

«Basta raccontare la sua storia per trasmettere ai miei figli i valori della nostra famiglia. I miei mi hanno sempre spronato a fare quello che volevo e ci sono riuscito». I suoi spettatori lo conoscevano già da tempo. Greggio era solito chiudere ogni puntata di Striscia salutandolo, con un «Ciao Nereus». Lo stesso saluto con cui Gerry Scotti e Michelle Hunziker gli rivolsero il giorno della sua morte, in una puntata chiusa senza stacchetti delle Veline.

A [email protected] saluto sempre mio padre Nereo,93 anni: ieri è venuto a Striscia.Un mito!Eccolo con me.W NereoNereus! pic.twitter.com/WBsuOl7gNH — Ezio Greggio (@EzioGreggio) January 15, 2016 Fonte: Twitter | Una foto di Ezio Greggio con il padre Nereo

Di lui Greggio aveva detto anche: «Il leit motiv della mia gioventù sono stati i racconti di mio padre Nereo. Potrei realizzare dieci film sulle sue narrazioni». Magari non per dieci film, ma per uno il comico ha sicuramente ha tratto ispirazione dai suoi racconti: Il papà di Giovanna, di Pupi Avati. L’unica pellicola in cui Greggio ha interpretato un ruolo drammatico: un commissario della polizia fascista.

