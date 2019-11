Naufragio a Lampedusa: si rovescia un barcone, salvati 149 migranti. Si temono dispersi

Proseguono le ricerche di eventuali dispersi in mare dopo il naufragio avvenuto a circa 1 miglio da Lampedusa: si temono vittime.

Sarebbero 149 (di cui 133 uomini 13 donne e 3 bambini) quelli già messi in salvo. I sopravvissuti sostengono di essere partiti in 169 e se il numero corrispondesse al vero, all’appello mancherebbero venti persone.

Il naufragio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 23 novembre, a circa un miglio dalla spiaggia dell’Isola dei Conigli. L’avvistamento è stato segnalato da un privato cittadino.

Le 149 persone tratte in salvo allo stato attuale si trovano in porto a Lampedusa. Al momento – riporta una nota della Guardia Costiera – non sono state rinvenute altre persone in mare.

