Oro per le azzurre del fioretto: in Egitto si prendono la rivincita contro la Russia

Inizio dorato per le italiane alla Coppa del Mondo di fioretto femminile. A Il Cairo, in Egitto, le azzurre hanno trionfato nella gara a squadre, battendo in finale la Russia per 42-40. Una rivincita, dopo i Mondiali di Budapest dello scorso luglio, in cui è stata proprio la Russia a togliere l’oro all’Italia in una finale finita 43 a 42.

Ad arrivare sul gradino più alto del podio sono state Elisa Di Francisca, Arianna Errigo, Alice Volpi e Francesca Palumbo. Guidate dal Ct Andrea Cipressa. Le azzure sono riuscite ad arrivare alla finale dopo aver battuto Francia, Spagna e Canada. Bene anche le altre azzurre.

Oro individuale per Arianna Errigo e terzo posto per Elisa Di Francisca. E ora queste vittorie serviranno anche per avvicinare le atlete alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Foto di copertina: Federazione Italiana Scherma

