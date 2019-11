Usa, scandalo Navy Seal: Trump difende l’ufficiale accusato di crimini di guerra. Ma silura il capo della Marina

Come al solito, Donald Trump lo annuncia via Twitter: il segretario della Marina Richard Spencer è stato spinto alle dimissioni. Poche ore dopo che un portavoce del dipartimento della Difesa ha reso nota la decisone del capo del Pentagono Mark Esper, il Presidente ha annunciato via Twitter la nomina del nuovo segretario della Marina, l’ambasciatore in Norvegia Ken Braithwaite.

….honors that he has earned, including his Trident Pin. Admiral and now Ambassador to Norway Ken Braithwaite will be nominated by me to be the new Secretary of the Navy. A man of great achievement and success, I know Ken will do an outstanding job!