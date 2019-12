Napoli, alle 14 primo allenamento di Gattuso. Le cifre dell’accordo

Comincia l’era Gattuso al Napoli. A Castelvolturno cambiano l’orario di allenamento (oggi) e l’allenatore (almeno per i prossimi sei mesi). La società ha differito la seduta dalle 11 alle 14, quando probabilmente Gattuso sarà già in campo per dirigere il primo allenamento.

In mattinata Ringhio vedrà Adl per mettere nero su bianco un accordo chiuso già nello scorso week end. Come anticipato, Gattuso accetta di fare da traghettatore con un patto d’acciaio: se farà bene, si guadagnerà la permanenza prolungata per almeno altre due stagioni.

L’ex Milan percepirà poco meno di 1 milione di euro fino a giugno. Poi, in caso di rinnovo, si scollinerà fino ai 2 milioni di euro all’anno. Atteso a Castelvolturno in queste ore anche Carlo Ancelotti. Il tecnico, esonerato, saluterà il suo staff.

Foto copertina: Ansa