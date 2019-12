Biraghi è fascista? Forse non possiamo dirlo guardando solo i suoi parastinchi

View this post on Instagram

Credo che questa mattina si sia raggiunto l’apice vergognoso della strumentalizzazione e della gogna mediatica. In questi mesi purtroppo mi è capitato spesso di leggere commenti sgradevoli, infelici, da censura, sotto i post di Cristiano legati alle sue prestazioni sportive, ma mi sono sempre ripromesso di non commentare o rispondere a quell’incitamento di odio che leggevo nelle parole di questi pseudo tifosi o ragazzini che purtroppo non danno peso alle parole che utilizzano, nonostante fossero rivolti alla persona e non al calciatore. Ma si sa, l’ignoranza regna sovrana e combatterla, soprattutto sui social è cosa assai difficile… Oggi però purtroppo leggo diffamazioni extra sportive sul suo conto addirittura da giornali, testate nazionali come @corriere o @larepubblica che mettono alla gogna un ragazzo senza avere alcune prove evidenti di quello che è stato scritto ma basate solamente ed esclusivamente da commenti del web. Cristiano, prima che amico, è persona per bene, cresciuto con valori forti, veri ben distanti da ogni forma di violenza, odio e fascismo, valori trasmessi in primis dalla sua famiglia e che ora tramanda alla sua splendida famiglia. Cristiano è assolutamente una persona che combatte ogni forma di razzismo e/o fascismo, da sempre, chi gli è amico lo sa bene, io ve lo garantisco molto bene. Il parastinco che tanto sta facendo scalpore ha semplicemente uno sfondo nero perché in carbonio, e una bandiera italiana, quale italiano, per i quali difende anche con orgoglio i colori della nostra nazionale. Invito tutti quindi a leggere su qualsiasi libro o pagina web il significato della frase vae victis che è ben distante dall’ inneggiare a fascismo o razzismo. Vergognatevi voi, ignoranti, sempliciotti e superficiali che parlate solo perché avete la bocca e uno strumento per farlo.