Ocean Viking soccorre altre 50 persone nel Mediterraneo centrale: ora a bordo sono in 162

«La Ocean Viking ha eseguito un secondo difficile salvataggio, dopo 8 ore di ricerca. Cinquanta persone, tra cui 10 bambini e un neonato, erano su una barca di legno sovraffollata in condizioni meteorologiche avverse nella zona di ricerca e salvataggio maltese. Ora tutti sono al sicuro a bordo».

Last night #OceanViking performed a second critical rescue after 8 hrs of search. Fifty people, including 10 children & a baby, were on an overcrowded wooden boat in dire weather conditions in the Maltese search & rescue region. All are now safe on board. pic.twitter.com/ScJ8oDkVDd