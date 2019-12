Hong Kong, lacrimogeni e scontri in un centro commerciale alla vigilia di Natale: «Non ci arrendiamo» – Video

Tornano i lacrimogeni per le strade di Hong Kong alla vigilia di Natale. Nuovi scontri tra polizia e manifestanti pro-democrazia hanno attraversato la città, anche all’interno di un centro commerciale.

Diversi colpi di gas sono stati sparati dopo le 21 fuori dall’hotel Peninsula vicino all’incrocio tra Nathan Road e Salisbury Road, dove migliaia di persone si erano radunate – per la polizia, in modo illegale, come scrive il South China Morning Post – per bloccare il traffico.

They are committing the offence of “Participating in an unauthorized assembly”. In face of the situation, the Police will deploy minimum necessary force to effect dispersal and arrest. — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) December 24, 2019

No #HKPoliceTerrorists, no chaos. Those terrorists don’t care about holiday. pic.twitter.com/qbji3ANYkJ — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) December 24, 2019

Gli scontri e le immagini dal centro commerciale

In precedenza, sono scoppiati incidenti al centro commerciale di Harbour City, nel centro turistico di Tsim Sha Tsui, dove i manifestanti hanno attaccato persone sospettate di essere agenti sotto copertura.

Quando alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti contro gli agenti che erano entrati nel centro commerciale, la polizia ha puntato le armi per il controllo della folla contro i manifestanti. «Vogliamo dire al governo che non siamo qui per arrenderci», ha detto uno dei presenti.

#HongKongPolice are aiming their rifles at civilians in the mall, a very similar scene in Duck Hunt.



We already know how much hatred #HKPolice have towards ordinary civilians. With little firearm training, their guns would go off any second. #Christmas is not a shooting game! pic.twitter.com/qq7EvyHe8h — Tom.T🎄 (@TomT88696910) December 24, 2019

Joshua Wong, volto delle proteste democratiche, ha twittato in protesta contro gli abusi della polizia, che anche in questa occasione ha usato i propri mezzi in maniera eccessivamente violenta. «Ecco a voi un’autentica esperienza natalizia a Hong Kong», ha scritto l’attivista. «La polizia che ti riempie di botte!».

Here is the authentic Christmas experience in #HongKong: The police beat the shit out of you! https://t.co/itGkw0DEhr — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) December 24, 2019

A Sha Tin, poco dopo le 7, ora locale, fuori dal New Town Plaza, già luogo di scontro tra manifestanti e polizia, circa 200 persone, alcune delle quali mascherate, hanno cominciato a intonare slogan contro il Governo di Hong Kong.

#HKPoliceTerrorists stormed in a shopping mall and caused a man fall on the podium! These terrorists duties are obviously invading property rights and threatening lives. pic.twitter.com/qx5Qovlhho — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) December 24, 2019

Secondo Demosisto, il movimento guidato da Joshua Wong, in uno dei centri commerciali che hanno visto nuove manifestazioni, una persona sarebbe caduta mentre scappava dalla polizia, ferendosi e provocando l’intervento dell’ambulanza.

A 17yo boy who just passed by was hit by #hkpolice on his head. He sat on the floor with his face bloodless white. Witnessers were extremely angry at such #PoliceBrutality. How come #HongKongPoliceTerrorists have to kill our kids on #ChristmasEve. #PoliceState https://t.co/b4EQVXZaAE — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) December 24, 2019

I soccorsi

Nel caos generale, alcuni volontari hanno portato cure mediche ai cittadini in protesta. Come mostrato da Demosisto, alcuni di loro indossavano cerchietti con delle corna da renne per «essere identificati facilmente e portare un po’ di spirito festivo»

First aid volunteers who provide medical help for Hong Kongers in protest areas are wearing reindeer antlers this Christmas for easy identification and some festive spirit 🚨🩹🩺🧻💉💊⛑🦌🦌🦌🦌🦌 pic.twitter.com/1vUUnwKCBd — Demosistō 香港眾志 😷 (@demosisto) December 25, 2019

Foto di copertina: Twitter

Leggi anche: