M5s, il regalo di Natale agli elettori: arriva Rousseau X, l’app per avere a portata di smartphone la piattaforma

La app – promettono dalla Casaleggio associati – «rivoluzionerà il mondo». Fino al 15 gennaio, 1000 iscritti avranno «la possibilità di prenotarsi per utilizzarla in anteprima»

«Rousseau ha un regalo per te!», si legge nell’annuncio pubblicato sul Blog delle Stelle. «È arrivata finalmente “Rousseau X”, la app per accedere alla piattaforma direttamente dal tuo smartphone – si legge ancora nel post – La partecipazione alla vita politica del tuo Paese è… a portata di mano!».

Ed è così che la piattaforma Rousseau arriva anche sul cellulare con una nuova app che, a detta dell’associazione di Casaleggio, «rivoluzionerà il mondo». Ma l’applicazione non sarà scaricabile da tutti gli attivisti o sostenitori del Movimento 5 Stelle, bensì solo da 1.000 iscritti che «dal 25 dicembre fino al 15 gennaio 2020 avranno la possibilità di prenotarsi per scaricarla e utilizzarla in anteprima».

L’associazione presieduta da Davide Casaleggio non ha rilasciato ulteriori dettagli sull’applicazione, né sulle sue funzionalità. È ipotizzabile che attraverso l’app sia possibile accedere all’ormai nota piattaforma Rousseau e a tutte le sezioni già pre-esistenti nella versione desktop. Ma non ci è ancora dato sapere se Rousseau X abbia funzioni non ancora note, o ancora in fase di rodaggio.

Quest’ultima ipotesi è avvalorata dal fatto che l’app sarà resa disponibile in anteprima «solo a 1.000 iscritti», ma sino a quando non verranno rese note ulteriori novità da parte dell’Associazione Rousseau o dai 1.000 che avranno modo di scaricarla sul proprio smartphone in anteprima non sarà possibile avere ulteriori informazioni ufficiali.

Leggi anche: