La Tv canadese “censura” Trump in “Mamma ho riperso l’aereo”: «Il film non sarà più lo stesso!»

La tv canadese Canadian Broadcasting Company ha scelto di tagliare dal film Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (sequel di Mamma ho perso l’aereo), la scena in cui compare Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha reagito con un tweet (specificatamente) ironico: «Il film non sarà mai più lo stesso! (Sto solo scherzando)».

The movie will never be the same! (just kidding) https://t.co/FogquK1ei7 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 27, 2019

L’ha presa con meno ironia invece il figlio, Donald Trump Jr, che ha definito la scelta «patetica».

‘Pathetic’: Canada’s CBC under fire when Trump’s cameo in ‘Home Alone 2’ disappears from Christmas broadcast https://t.co/zJUij9qrLe — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) December 26, 2019

Durante un talk sulla rete televisiva americana Fox, il conservatore Mark Steyn ha commentato che probabilmente l’emittente era spaventata «di far ricordare alla persone che prima di essere il nuovo Hitler, Trump era un’amata figura della cultura popolare».

Ma il taglio della scena, come precisato dalla Cbc, risale in realtà al 2014, anno in cui ha acquistato il film e in cui Trump era ancora conosciuto come un costruttore. «Come accade spesso per i film adattati per la televisione, anche Mamma ho riperso l’aereo è stato rivisto. La scena con Trump è stata una di quelle che sono state tagliate», hanno precisato dall’emittente.

La scena con Trump

Il presidente degli Usa compare in una piccola scena di qualche secondo, nella quale Kevin (Macaulay Culkin), perso nel corridoio di un Hotel di New York, chiede a Tump informazioni sulla portineria.

