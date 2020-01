L’ultimo sfregio a Venezia, in giro per le calli con due struzzi: Daspo per i proprietari – Video

Questa città non è uno zoo. Così si potrebbe parafrasare la reazione dei veneziani alla scena, che sta facendo il giro del web, di due struzzi australiani a passeggio tra le calli della città lagunare.

È accaduto a poca distanza dalla stazione, vicino a Ponte delle Guglie. Secondo quanto ricostruisce l’Ansa, la Polizia municipale, allertata dalle chiamate dei residenti perplessi alla vista, ha multato i due proprietari – e comminato anche il daspo urbano – per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali.

Venezia NON è neanche uno zoo 😅 Gepostet von Venezia NON è Disneyland am Donnerstag, 2. Januar 2020

I due proprietari dei pennuti, di origine slovena, lavorano in un circo che in questi giorni si trova a San Donà di Piave. Gli struzzi, prosegue l’Ansa, sarebbero stati portati a spasso per il centro di Venezia proprio per promuovere lo spettacolo circense. Tanti i video che hanno iniziato a circolare in rete, alcuni che riprendono i due pennuti per le vie del centro, altri a bordo di un treno regionale – tanto che anche Trenitalia avrebbe avviato verifiche.

