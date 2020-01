Serie A, si riparte: oggi tocca alle romane. Domani clou Napoli-Inter

Fine vacanze e ripresa col botto per la Serie A, che torna in campo dopo due settimane e offre subito incroci di spessore. Il clou sarà nella coda (domani h 20,45) con Napoli-Inter al San Paolo: le ultime chances degli azzurri di Gattuso di sperare ancora in una qualificazione Champions (-11 dalla Roma quarta) contro la necessità nerazzurra di superare l’ennesimo esame di maturità per tentare di contendere lo scudetto alla Juve di Sarri (che ospita domani alle 15 il Cagliari). Il tutto aspettando Vidal che, intanto, parte dalla panchina e segna ancora nel 2-2 del Barcellona nel derby con l’Espanyol.

Il Barcellona non va oltre il pareggio contro l'Espanyol ⛔️

Oggi, però, è in particolare la giornata delle lanciatissime romane. La Lazio di Inzaghi, fresca vincitrice della Supercoppa, vuole essere il terzo incomodo per Juve e Inter. Per farlo deve passare (h 12,30) sul campo del Brescia di Mario Balotelli, che cerca il suo primo gol al Rigamonti nella sfida a distanza col capocannoniere Immobile, oggi privo degli assist di Luis Alberto. In serata la Roma di Dzeko (a tre gol da quota 100 in giallorosso) all’Olimpico contro il Torino di Mazzarri e Belotti. Domani alle 15 il nuovo esordio a San Siro (oltre 50mila spettatori) di Ibrahimovic con il Milan. Di fronte la Sampdoria, a caccia disperata di punti salvezza.

Foto di copertina Ansa – Immobile