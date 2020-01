Teheran rivelerà domani le cause dello schianto dell’aereo ucraino dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini della capitale iraniana, la notte dell’8 gennaio. A riferirlo è l’agenzia di stampa Fars.

علت سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی فردا پس از جلسه کمیسیون سوانح هوایی که با حضور طرفین داخلی و خارجی مرتبط با حادثه برگزار می‌شود، اعلام می‌گردد. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) January 10, 2020

Proprio nelle ultime ore, l’autorità iraniana per l’investigazione sull’incidente aereo aveva fatto sapere che le scatole nere del velivolo erano state danneggiate nell’incidente ma che le parti di memoria erano in buone condizioni e avrebbero aiutato a far luce sulle cause dello schianto.