Il Partito Democratico del Lazio e la foto sponsorizzata delle Sardine

I partiti politici, come chiunque possegga una pagina Facebook, possono avviare campagne sponsorizzate per le proprie attività di propaganda. Il Partito Democratico del Lazio, ad esempio, sta sponsorizzando la seguente foto per far conoscere la propria pagina:

Qualcuno potrebbe sostenere che sia una sponsorizzazione lecita, se non fosse per la foto stessa che non riguarda il Partito Democratico. Infatti, lo scatto riguarda la manifestazione del 14 dicembre 2019 in Piazza San Giovanni a Roma delle Sardine.

Ecco uno dei tanti tweet che quello stesso giorno avevano pubblicato la foto. Non si tratta di una persona qualunque, ma del deputato del Partito Democratico Alberto Losacco:

La manifestazione è proprio quella, ecco un’altra foto – la seconda della galleria – pubblicata da Virgilio Notizie:

Possiamo confrontare la foto con video come il seguente caricato sul canale Youtube di Repubblica:

Nell’area Libreria inserzioni, l’apposita sezione di Facebook dedicata alle spese dei partiti politici per la sponsorizzazione dei propri contenuti, è possibile osservare da quando e quanto è stato speso per diffondere quella foto a favore del Partito Democratico:

Come possiamo notare, la sponsorizzazione è stata avviata il 2 gennaio 2020 proprio dai gestori della pagina Facebook del gruppo laziale del partito di Zingaretti. Quanto stanno pagando?

Al momento ben poco, secondo quanto riportato da Facebook stiamo parlando di una cifra inferiore ai 100 euro. Resta l’uso di una foto dove viene raffigurata una manifestazione che non è del Partito Democratico.