La donna non potrà lavorare per 6 mesi. Nei filmati della polizia è stata più volte ripresa mentre vessava i bambini della sua classe

Una maestra di 64 anni offendeva e minacciava i bambini della sua classe, in una scuole dell’infanzia a Matera. Li costringeva a stare con la faccia verso il muro e li colpiva più volte «con schiaffi a due mani». L’indagine della Polizia materana ha portato alla sospensione da parte del Gip per l’insegnante, che non potrà lavorare per almeno sei mesi.

La donna è accusata di maltrattamenti aggravati a danno di minorenni, documentate attraverso intercettazioni audio e video.

Video Agenzia Vista