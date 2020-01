Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

La rassegna di oggi è interamente dedicata ai Millennial e alla Gen Z: concorsi, premi, bandi e tirocini mirati a valorizzare la creatività e lo spirito d’innovazione delle generazioni più giovani.

MYllennium Award 2020

Si tratta del primo premio generazionale rivolto ai ragazzi e alle ragazze nati tra la metà degli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Giornalisti, imprenditori, scrittori, registi e artisti potranno mettere in campo le loro doti di «innovazione, condivisione, collaborazione» in 9 diversi campi:

Saggistica – My Book (€ 6.000)

Startup – My Startup (€ 20.000)

Giornalismo – My Reportage (€ 4.000)

Nuove opportunità di lavoro – My Job (master e stage)

Cinema – My Frame (€ 20.000)

Architettura – My City (€ 3.000)

Musica – My Music (produzione e live performance)

Imprenditoria sociale – Mysocialimpact (€ 10.000)

Sport – My spor (€ 16.000)

Al via la quarta edizione di Myllennium Award!

Hai meno di 30 anni? Candidati in una delle 6 sezioni del Premio: My book, My reportage, My frame, My startup, My job e My city.#buildyourfuture #myllenniumawardhttps://t.co/AWmrM2sWSc pic.twitter.com/Ot5lCTep3Q — MYllenniumAward (@MYllenniumAward) January 22, 2018

C’è tempo fino al 10 maggio 2020. Per tutte le info cliccare qui.

Premio Carlo Magno per la gioventù 2020

Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a progetti con una forte dimensione europea presentati dai giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni.

I tre vincitori saranno scelti tra 28 progetti, nominati da giurie nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio corrisponde a 7.500 euro, il secondo a 5.000 euro e il terzo a 2.500 euro. I progetti devono:

promuovere la conoscenza europea e internazionale

incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione

servire da modello per i giovani che vivono in Europa

offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità

⚠️Uh oh, only half a month left ⚠️#EUYouthPrize is eagerly waiting for your quality applications!



You know the drill, apply until the 31st of January!#ECYP2020 will be even better with YOU on board!



Apply now https://t.co/eWfUskYMtC pic.twitter.com/96F01CwZrR — EUyouthprize (@EUyouthprize) January 16, 2020

C’è tempo fino al 31 gennaio. Per tutte le info cliccate qui.

Cern di Ginevra

Anche quest’anno, il Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire di Ginevra è in cerca di giovani da formare e da impiegare regolarmente per un certo periodo di tempo. Le opportunità sono al momento 6:

Summer Student Program

Candidature aperte fino al 31 gennaio. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui.

Candidature aperte fino al 31 gennaio. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui. Openlab Summer Student Programme

Candidature aperte fino al 31 gennaio. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui.

Doctoral Student Programme

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui.

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui. Technical Student Programme

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info cliccare qui.

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info cliccare qui. Administrative Student Programme

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui.

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui. Tirocinio formativo da uno a 6 mesi

Candidature aperte fino al 25 marzo. Per tutte le info e i requisiti cliccare qui.

Leggi anche:

Foto copertina: Unsplash