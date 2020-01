La Gran Bretagna celebra i Queen coniando una moneta tutta dedicata a loro

I Queen avranno una moneta tutta loro, coniata direttamente dalla zecca inglese. Avrà la forma della moneta da 5£ e farà da apripista a quelle commemorative che verranno realizzate per la collezione Music Legends inaugurata dalla Royal Mint, l’organismo autorizzato a coniare le monete in Gran Bretagna.

«Questo è un grande momento, chi se lo sarebbe mai immaginato?», ha detto Brian May, chitarrista e membro della band. «Quando abbiamo iniziato a suonare con il nome di Queen, anche il primo gradino sulla scala del riconoscimento sembrava irraggiungibile. È molto commovente che oggi la nostra musica sia riconosciuta e celebrata in questo modo, un vero onore».

Le monete saranno un omaggio a tutti i componenti del gruppo rock. Sulla faccia “principale” saranno raffigurati gli strumenti musicali di ognuno di loro, compreso il pianoforte di Mercury su cui è segnato l’accordo di apertura di Bohemian Rhapsody.

Sebbene abbiano il valore nominale di 5 sterline, saranno messe in commercio per una cifra che fa dalle 13 sterline, fino a 2.100 sterline per una moneta realizzata in oro.

In copertina: The Queen | Facebook, Official Page

