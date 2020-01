Sci, rottura del crociato per Dominik Paris: «La mia stagione finisce qui»

Grave infortunio in allenamento per lo sciatore italiano. Dominik Paris, in lizza per la vittoria della coppa del mondo generale di sci, ha subito la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e microfrattura della testa del perone.

È accaduto stamani – fa sapere la Fisi – durante un allenamento di superG a Kirchberg, una località a poca distanza da Kitzbuehel. Paris è scivolato in una curva ed è caduto.

«La mia stagione finisce qui – ha detto Paris -. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi».

Paris, quinto in classifica generale, e secondo in quella di specialità nella discesa, nelle ultime settimane aveva trovate due vittorie importanti sulla pista di casa di Bormio.

Foto copertina: Ansa| Dominik Paris durante la gara di discesa in coppa del Mondo a Wengen, Svizzera