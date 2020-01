Milan, Suso verso il Siviglia. Il Barcellona spinge per il Toro Martinez

L’esterno rossonero in uscita. I catalani hanno un sogno, per ora irrealizzabile

Le sirene spagnole sulla serie A, tra obiettivi più alla portata, altri molto meno. Chi sembra vicino al trasloco è lo scontento Suso. Nelle prossime ore il Siviglia farà la sua offerta al Milan per prendere già in questa finestra l’esterno, ormai scavalcato da Castillejo nelle gerarchie di Stefano Pioli. Il Milan preme per una cessione definitiva e per non meno di 32 milioni di euro. Si tratta, mentre Suso, che interessa pure alla Roma ma solo in prestito, ha già dato il suo ok.

Barça caccia del 9. E Lautaro…

Dalla Spagna, intanto, fanno sapere (ma più che altro è una conferma) che il Barcellona, poco disposto a spendere 50 milioni per il 28enne Rodrigo, vuole il giovane Lautaro Martinez, preferibilmente subito visto l’infortunio di Suarez. In Catalogna gira addirittura l’indiscrezione di un’offerta da 120 milioni all’Inter per portare subito El Toro al Camp Nou.

La circostanza non trova riscontri e, a prescindere, per l’Inter Lautaro Martinez è incedibile. Non c’è cifra che tenga. Peraltro la clausola rescissoria dell’attaccante, pari a 111 milioni di euro, è esercitabile solo dall’1 al 15 luglio. E nelle more Marotta proverà a rinnovare con Lautaro (che contro i blaugrana in Champions aveva brillato al Camp Nou) cancellando l’opzione di uscita.

