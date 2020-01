«The Prince», Hbo lancia la serie animata sui Windsor e il piccolo George sarà il protagonista

Meghan e Harry torneranno a Buckingham Palace. Già, ma come personaggi di un cartone animato. I duchi di Sussex faranno parte di The Prince, il nuovo progetto di Gary Janetti, il creatore dei Griffin, una serie animata in cui il protagonista sarà il piccolo principe George. Il figlio maggiore di William e Kate sarà al centro degli episodi della serie targata HBO che esploreranno la vita dell’erede al trono di casa Windsor tra scuola, famiglia e tempo libero.

Il progetto era stato ideato ben prima della famosa “Megxit“, tema che in questi giorni continua a essere tra i più scottanti per la famiglia reale. A dare la voce a Harry sarà Orlando Bloom, mentre Condola Rashad sarà la voce di Meghan Markle. Lucy Punch doppierà Kate Middleton e Iwan Rheon il principe William. Il consorte della Regina Elisabetta e il Principe Carlo avranno invece un solo doppiatore: Tom Hollander. Alan Cumming sarà il Maggiordomo Owen, Frances De Tour Elisabetta II. La data di uscita è prevista per la fine del 2020 e sarà trasmessa sui canali Fox o su Sky.

«Siamo così entusiasti di portare il mondo che Gary ha creato su Instagram su HBO Max, dove i nostri spettatori possono scoprire ciò che i suoi fan di Instagram sanno già. Che George può essere divertente, scioccante e sorprendentemente dolce – ha detto Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti per HBO Max – Non vediamo l’ora di vedere cosa farà Gary con una tela più grande su cui dipingere di un semplice quadrato».

