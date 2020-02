Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

La rassegna di oggi è incentrata sull’offerta nei settori dell’Arte, dei Beni culturali e del Turismo.

Storia dell’architettura e dello spettacolo – Reggio Calabria, Milano e Udine

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria assumerà a tempo determinato un ricercatore in restauro e storia dell’architettura. Per fare domanda bisogna essere in possesso di un dottorato di ricerca. La scadenza è il 6 febbraio, trovate ulteriori informazioni qui.

Anche a Milano il Politecnico indice un concorso per un ricercatore in restauro e storia dell’architettura a tempo indeterminato. In questo caso la scadenza è il 7 febbraio, per leggere il bando cliccate qui.

L’Università di Udine invece ha bandito un concorso per un posto da ricercatore in arti dello spettacolo e audiovisivo a tempo determinato, con scadenza il 13 febbraio.

Biblioteche e Musei – Bologna, Varese e Venezia

A Casalecchio di Reno (Bologna) è stato indetto un concorso per un posto da istruttore bibliotecario. La scadenza è il 10 febbraio, per maggiori informazioni cliccate quì.

Una simile opportunità anche a a Oggiona con Santo Stefano (Varese), con scadenza in questo caso il 7 febbraio. Per il bando e la candidatura basta visitare il sito del Comune.

Sempre a Bologna, il Comune ha indetto un concorso per dieci posizioni da specialisti in attività culturali a tempo indeterminato: 3 posti sono per Bologna Musei, 4 per l’Istituzione Biblioteche e 3 per il Dipartimento Cultura e Promozione della città.

Il Comune di Venezia, invece, ricerca personale per servizi museali (accoglienza, sorveglianza e custodia). Per essere idonei bisogna avere un diploma di scuola superiore e un livello di inglese da B1 in su. Per fare domanda prima della scadenza – il 7 febbraio – cliccate qui.

Comunicazione – Venezia

A l’Università Ca’Foscari di Venezia sono aperte le candidature per un posto all’interno dell’Ufficio Comunicazione e Promozione dell’Ateneo.

Turismo – Roma, Firenze e Prato

Il Comune di Roma cerca personale diplomato in ambito turistico-culturale con un livello di conoscenza dell’inglese B2. Per maggiori informazioni consultare il sito di Coopculture.

L’11 febbraio a Firenze si svolgerà la Borsa Mercato del Lavoro, un evento al quale parteciperanno le aziende del turismo in cerca di personale da assumere – figure che vanno dagli accompagnatori turistici ai cuochi.

Per partecipare ai colloqui conoscitivi i candidati dovranno registrarsi sul sito – trovate maggiori informazioni qui – ma l’evento è gratuito. La Borsa Mercato del Lavoro terrà a Prato un evento simile il 6 febbraio, potete consultare l’annuncio qui.

