Impresa di Brignone sugli sci: vince la combinata e sale in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo

La sciatrice azzurra non si ferma più. Con il miglior tempo nella prova di slalom, dopo aver fatto registrare un altro super cronometro nel superG, Federica Brignone si è portata a casa la combinata di Crans Montana. Ma non solo. Con 1.298 punti l’azzurra è passata in testa alla classifica generale di Coppa del mondo superando l’assente americana Mikaelal Shiffrin che ne ha 1.225. Seconda in questa combinata è arrivata l’austriaca Franziska Gritsch in 1.57.16 e terza la ceca Ester Ledecka in 1.58.06.

Per Brignone è il quindicesimo successo in carriera, il quinto stagionale. Inoltre ha vinto in serie tutte le ultime quattro edizioni della combinata di Crans Montana dal 2017 a oggi. La slovacca Petra Vlhova, seconda dopo la combinata ed eccellente slalomista, è finita fuori proprio nella prova di slalom lasciando strada libera all’azzurra.

Ora gliene manca solo uno per eguagliare la leggendaria Deborah Compagnoni. Un successo importante su una pista che nel 1987 aveva visto Alberto Tomba vincere la sua prima medaglia iridata e che sulla stessa pista nel 1998 aveva vinto la sua 50esima e ultima gara prima di ritirarsi dalla neve. Lui, vincitore della Coppa del mondo assoluta nel 1995 e di due medaglie olimpiche è stato tra i primi a telefonare all’azzurra per complimentarsi.

La Coppa del mondo donne passa ora in Italia, in Val d’Aosta, a La Thuile, praticamente a casa Brignone. Sabato e domenica ci saranno un superG e l’ultima combinata della stagione con assegnazione della relativa coppa. Sono le prime due delle 11 gare che ancora mancano alla fine della stagione.

Inevitabile pensare alla Coppa del mondo con Brignone al comando con 1.298 punti e Shiffrin seconda con 1.225, ma assente dal 2 febbraio scorso per la morte del padre, mentre non lontana c’è’ Vlhova, terza con 1.139. Sul futuro di Shiffrin dagli Usa ancora non sono filtrate notizie e c’è incertezza assoluta.

«Ora penso solo al prossimo weekend di gare a casa mia. Prima mi riposo e poi voglio farle bene davanti al mio pubblico», ha annunciato tranquilla. Con 200 punti dopo due vittorie, Federica già domenica prossima può mettere in bacheca la Coppa del mondo di combinata.

Leggi anche: