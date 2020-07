Bomba d’acqua su Milano, strade allagate e traffico in tilt: esonda il fiume Seveso – Video

Un violento temporale si è abbattuto su Milano all’alba. In particolare nella zona nord, compreso Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, la bomba d’acqua ha allagato le strade, con decine di chiamate arrivate ai vigili del fuoco per allagamenti e auto in panne.

Twitter / Nando Mele | Strade e sottopassi allagati a Milano dopo un violento temporale

Il primo acquazzone durato circa mezz’ora ha portato all’esondazione del fiume Seveso, mentre si accumulano le code sulla tangenziale nella zona Nord-Est per gli ingressi alla città ancora allagati. Disagi anche nella zona di viale Zara, Niguarda e viale Sarca. Il maltempo prosegue con altra pioggia che continua a cadere copiosa ancora poco dopo le 8.

Facebook / Vincenzo Sunseri | La situazione sulla tangenziale di Milano dopo la bomba d’acqua

Reti ferroviarie danneggiate

A causa di danni creati dal maltempo all’infrastruttura all’altezza di Milano Domodossola, la circolazione dei treni è completamente bloccata fra le stazioni di Milano Bovisa e Cadorna. Trenord spiega che è in corso l’intervento dei tecnici di Ferrovienord e invita i passeggeri a controllare tramite il sito «la situazione aggiornata delle singole linee», che stanno registrando ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni ormai da diverse ore.

Non solo a Milano

Anche le linee ferroviarie fra Soresina e Castelleone in provincia di Cremona, e fra Brescia e Olmeneta (Cremona) sono del tutto interrotte causa alberi e rami caduti sui binari. Il mal tempo non ha risparmiato neanche Bergamo, dove ha provocato allagamenti all’esterno dell’aeroporto di Orio al Serio, danni alla copertura e di infiltrazioni all’interno del terminal. A differenza delle linee ferroviarie i voli però continuano ad esserci. Le squadre di emergenza si sono messe subito a lavoro per garantire lo svolgimento dei viaggi in sicurezza. Intanto a Bergamo città, buona parte dei sottopassi sono diventati inaccessibili.

