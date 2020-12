Altri guai per i fratelli Bianchi, in cella per l’omicidio di Willy: nuovo arresto per spaccio di droga, violenze e minacce per chi non pagava

Gabriele e Marco Bianchi erano già in carcere indagati per l’omicidio di Willy Monteiro Duerte lo scorso 6 settembre. Secondo la procura di Velletri, i due facevano parte di un gruppo che gestiva lo spaccio della zona con violenze e minacce

Si aggiungono anche nuove accuse per droga per i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, per i quali è scattato un altro ordine di arresto eseguito dai carabinieri di Velletri. I due si trovano già in carcere per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, ucciso dopo un brutale pestaggio a Colleferro lo scorso 6 settembre. Le indagini sui due arrivano da lontano, su di loro e i loro traffici indagava la procura di Velletri da almeno due anni. Traffici che giustificherebbe il tenore di vita ostentato sui social ben al di sopra delle possibilità dichiarate dai Bianchi, mentre nel corso delle ultime indagini per l’omicidio del giovane cuoco capoverdiano è emerso che la famiglia Bianchi riceveva anche il reddito di cittadinanza.

Sei in totale gli arresti a Velletri che hanno fatto emergere un sodalizio impegnato nello spaccio nella zona tra Lariano, Velletri, Artena e comuni vicini. Un gruppo che imponeva i propri affari con violenze e minacce per obbligare a pagare i clienti insolventi. Gli arrestati sono accusati a vario titolo di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione.

