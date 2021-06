A mollo nuda nella fontana davanti a palazzo Chigi: la beffa alla polizia di una misteriosa ragazza – Il video

Come ogni estate che si rispetti a Roma scatta, puntuale, la gara a chi farà il bagno nel modo più bizzarro, nel luogo più insolito della città. E se al solstizio d’estate mancano ancora due giorni, c’è già chi ha inaugurato la bella stagione. Questa volta si tratta di una donna che ha deciso di farsi il bagno nuda nella fontana di Piazza Colonna, a una manciata di metri da Palazzo Chigi. Serena come fosse in mezzo a una spiaggia, la ragazza ha ignorato i poliziotti che presidiano la piazza (tutta transennata), si è spogliata e ha iniziato a nuotare nella fontana. Dopo il bagno, con la stessa disinvoltura, si è rivestita, andandosene.

