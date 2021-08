Ancora incendi alle pendici del Vesuvio dopo i roghi dei giorni scorsi: famiglie evacuate a Torre del Greco

Le fiamme non sono ancora state domate. Per tentare di contenere i danni si ipotizza l’intervento dei canadair

Ancora incendi alle pendici del Vesuvio. A Torre del Greco, in provincia di Napoli, le fiamme hanno dapprima avvolto alcune sterpaglie. Successivamente, complice anche il vento, l’incendio si è allargato coinvolgendo ampie zone della vegetazione. Le fiamme hanno circondato anche alcune abitazioni, che sono state evacuate grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. L’incendio, però, non è ancora stato estinto e, complice il vento, si sta ulteriormente allargando, malgrado il pronto intervento dei pompieri, del comparto forestale dei Carabinieri, della Protezione civile e della municipale. Per tentare di contenere i danni e riuscire a domare le fiamme si ipotizza l’intervento dei canadair. Nei giorni scorsi roghi di vaste dimensioni si erano sviluppati sul Monte Somma ed anche a valle del comune di Somma Vesuviana.

Foto in copertina: Twitter / Antonio Irlando

