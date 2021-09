Chloe Clem: l’immagine del meme della bambina bionda venduta per 74mila dollari

Il celebre meme della bambina bionda che guarda fissa, con disappunto, è stato battuto all’asta per circa 74mila dollari. L’immagine è stata venduta come Nft, cioè come token non fungibile, una rappresentazione digitale non intercambiabile. La foto, chiamata Side Eyeing Chloe, mostra la giovane Chloe Clem in uno sguardo di disapprovazione dopo che sua madre le ha annunciato un viaggio a sorpresa a Disneyland. La famiglia Clem ha messo all’asta il suo Nft che è stato acquistato da 3F Music, una società di produzione musicale con sede a Dubai. La madre, Katie, ha detto alla Bbc che lei e la sua famiglia hanno assistito all’asta dalla loro casa nello Utah: «Siamo soddisfatti ed è stato un momento molto divertente», hanno detto.

Nell’ultimo anno la vendita degli Nft dei meme su Internet ha registrato un’impennata. A febbraio un’immagine Gif di Nyan Cat è stata venduta dal suo creatore per 300 Ethereum, circa 880.000 dollari. Lo stesso mese, il fondatore di Twitter Jack Dorsey ha venduto un Nft del suo primo Tweet per oltre 2,9 milioni di dollari. Il Side Eyeing Chloe è tratto da un video pubblicato su YouTube dalla madre di Chloe nel 2013. Nella ripresa si sente la mamma della bambina annunciare a entrambe le figlie un’imminente gita a Disneyland. La sorellina di Chloe, Lily, comincia a piange. Allora la telecamera si sposta su Chloe mentre fa una smorfia di rimprovero. Il video, che ora ha 10 anni, è stato visto più di 20 milioni di volte. E la bambina ha accumulato oltre 500.000 follower su Instagram.

