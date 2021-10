Cuneo, esplode una palazzina all’alba: ferito un uomo. Si scava ancora tra le macerie – Il video

L’uomo salvato nel crollo della palazzina viveva solo. Ma i Vigili del fuoco non escludono la presenza di altre persone sotto le macerie

Un uomo è rimasto ferito a Rossana, in provincia di Cuneo, dopo l’esplosione di una casa di due piani nelle prime ore dell’alba. L’uomo è stato salvato da Vigili del fuoco, estratto vivo tra le macerie e trasportato in elicottero al Cto di Torino. Da quel che è emerso finora, l’uomo viveva solo, ma non si esclude che nel crollo siano state coinvolte altre persone. Il sospetto dei pompieri è che l’esplosione sia dovuta a una fuga di gas.

