Usa, sparatoria in un centro commerciale nell’Idaho: due morti – Il video

Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro commerciale a Boise in Idaho. Una persona è stata arrestata. Il capo della polizia locale Ryan Lee ha riferito che una delle persone rimaste ferite nel Boise Towne Square è un poliziotto. La polizia ha interrogato decine di persone davanti a Macy’s, il luogo in cui il sospetto nel frattempo preso in custodia ha cominciato a sparare. Le autorità stanno interrogando la persona fermata, che era sola quando ha iniziato a uccidere.

