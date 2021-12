New York, avvistato un uomo armato vicino alla sede dell’Onu. La polizia circonda l’edificio – Il video

La polizia di New York ha transennato l’area fuori dal quartier generale delle Nazioni Unite sull’East River, il Palazzo di Vetro. Secondo quanto riferito dai media internazionali, uomo armato è stato avvistato nella zona. Un video pubblicato su Twitter mostra le pattuglie della Polizia in mezzo alla strada adiacente all’edificio e diversi agenti armati. Non è ancora nota l’identità dell’uomo e nemmeno quali siano i suoi intenti. Intanto l’intera area è stata isolata.

