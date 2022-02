Milano, un medico barricato in casa e armato: almeno quattro spari dall’appartamento

Momenti di tensione a Rho, alle porte di Milano, dove un medico di 42 anni, Matteo Banderali, si è barricato in casa dopo aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco nel cortile interno della sua abitazione che si trova all’interno di una cascina ristrutturata, in via Gandhi. Il medico è in possesso di regolare porto d’armi per due pistole e vive da solo. L’uomo è separato e ha una figlia e vive da solo nell’appartamento nel Milanese. A lanciare l’allarme poco dopo le 12 è stato il padre del 42enne che ha chiesto l’intervento del 118 per una sospetta intossicazione da farmaci. Dopo aver chiamato gli operatori sanitari, però, il figlio si sarebbe barricato in casa e avrebbe esploso i colpi. Gli operatori del 118 sono rimasti bloccati all’interno dell’edificio, fermi all’ingresso per ordine della polizia. Il rischio per gli operatori sanitari è di finire sotto tiro del medico, dovendo attraversare il cortile per lasciare l’edificio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rho, la Polizia e la Polizia Locale che hanno isolato completamente la zona. Gli agenti stanno cercando di convincere l’uomo a lasciare l’arma e uscire dal suo appartamento. Da ore vanno avanti le trattative tra il 42enne e la polizia. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa il negoziatore non sta più ricevendo risposte dall’uomo. Anche il padre del medico 42enne ha tentato di rivolgere un appello al figlio barricato in casa da ormai 6 ore, chiedendogli dal cortile dello stabile di uscire, ma l’uomo non sta rispondendo neanche agli appelli del padre.

