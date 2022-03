I civili ucraini mostrano ai soldati russi i morti della guerra – Il video

In questo video pubblicato da AnonNews su Twitter si vedono alcuni cittadini ucraini che mostrano ai soldati russi i morti civili e i loro colleghi deceduti in questi giorni. Nel filmato si vedono i soldati russi in stato di shock. Soltanto ieri la Difesa di Mosca ha fornito un primo bilancio delle perdite tra i suoi soldati, con 498 uccisi e 1.597 feriti: cifre che d’un colpo oscurano giorni di propaganda sul successo dell’operazione militare, anche se per gli Usa sarebbero quattro volte tanto e per Kiev circa cinquemila.

