No! I Simpson non avevano previsto la guerra in Ucraina

Il 14 marzo è apparso su Facebook un post che mostra un’immagine considerata prova del fatto che i Simpson avevano previsto la guerra in Ucraina, riprendendo un celebre filone in cui la popolare serie animata di Matt Groening è in grado di prevedere i più disparati eventi futuri. In questo caso viene mostrata un’immagine composta da tre diversi riquadri. In quello superiore si vede Abe Simpson, il padre di Homer, nella sua versione più giovane, puntare un fucile con su impressa la scritta “2022” contro la versione animata di Vladimir Putin. I due personaggi indossano rispettivamente una divisa militare con la bandiera dell’Ucraina e una maglietta con la scritta “CCCP” (“URSS” in Russo). Sullo sfondo si vede Homer che sventola la bandiera ucraina. Nel riquadro in basso a sinistra è mostrata un grosso ordigno nucleare sulla quale sarebbe stampata la data 05/05/2022. Infine, il riquadro in basso a destra mostra un’esplosione.

Per chi ha fretta

No, i Simpson non avevano predetto la guerra in Ucraina.

L’immagine pubblicata è frutto di un fotomontaggio che mette insieme diversi elementi appartenenti a varie puntate, e li modifica.

Analisi

Per capire se le scene mostrate siano dei veri fermi immagine o no, è possibile usare un motore di ricerca inversa per immagini, in questo caso, Yandex. Una volta caricata l’immagine sul motore di ricerca si possono selezionare le porzioni da ricercare.

Il post con l’immagine che proverebbe che i Simpson avevano predetto la guerra in Ucraina

Abe Simpson: manca la bandiera ucraina

Partiamo da Abe. Una volta selezionata la sua porzione, troviamo nei risultati un fermo immagine che corrisponde perfettamente a quella del post su Facebook. Facendo una ricerca inversa di questa scopriamo ben presto che si riferisce all’undicesimo episodio della trentesima stagione, “Mad About the Toy”, andato in onda il 6 gennaio 2019, come confermato dalla pagina IMDB dell’episodio che include il frame. Si nota chiaramente che sia la bandiera ucraina sul braccio, che la scritta “2022” sul fucile sono stati aggiunti in un secondo momento.

Porzionamento dell’immagine e ricerca inversa su Yandex

Il frame di Abe Simpson che imbraccia un fucile; mancano sia la bandiera ucraina sul braccio di Abe che la scritta “2022” sul fucile.

Vladimir Putin: manca la maglietta CCCP

Passiamo ora a Putin. Utilizzando la stessa tecnica di prima troviamo come primo risultato la pagina del personaggio di Vladimir Putin sul sito Simpson Fandom, che ci informa che il fermo immagine proviene dall’episodio “Homer Votes 2016”. In un estratto dell’episodio pubblicato dalla pagina Facebook ufficiale dei Simpsons troviamo conferma che la versione animata del presidente russo proviene da lì, e che nell’originale non indossava una maglietta dell’URSS, bensì quella dei Boston Red Sox, squadra di baseball che compete nella Major League statunitense.

Fermo immagine della puntata “Homer Votes 2016” in cui appare la versione Simpson di Putin

Homer: c’è la bandiera, ma è a stelle e strisce

Veniamo ora a Homer che sventola la bandiera ucraina. In questo caso è sufficiente una ricerca su Google Immagini con le parole chiave “Homer waves flag” per ottenere come primo risultato un post su Reddit intitolato «That flag is mine. Don’t mess with Texas. Shock and Awe Losers. Shock and Awe». Basterà quindi cercare su Google queste parole per scoprire che vengono pronunciate da Homer nell’episodio “The Italian Bob”, in cui la famiglia si reca in Italia. Su YouTube è presente un estratto della puntata in cui si può vedere Homer sventolare una bandiera a stelle e strisce esattamente nella stessa posizione che ha nella foto postata su Facebook. A questo punto è chiaro che questo fotogramma di Homer è stato estrapolato e la bandiera ucraina è stata sostituita a quella statunitense.

Un fermo immagine della puntata dove Homer si trova nella stessa posizione che ha nella foto che circola su Facebook

L’ordigno nucleare: manca la data

L’ultimo indizio è l’ordigno nucleare. Anche in questo caso una ricerca immagini inversa su Yandex ci viene in aiuto e rivela che l’immagine dell’ordigno utilizzata è un’icona tratta dal videogioco a tema Simpson “Tapped Out”, rilasciata nel gioco come decorazione nel 2016. Chiaramente, la data del 5 maggio 2022 non è presente sull’icona originale ma è stata aggiunta in un secondo momento.

La pagina della wiki di Tapped Out che spiega la storia dell’item “atomic bomb”

Conclusioni

L’immagine pubblicata su Facebook cerca di cavalcare il filone estremamente produttivo “I Simpson avevano previsto…”. Peccato che lo faccia mettendo insieme frame ritagliati e modificati che provengono da episodi differente e addirittura da un videogioco.

