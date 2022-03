Big tech, accordo dell’Ue sulle nuove regole di mercato contro le pratiche sleali

È stato raggiunto l’accordo politico sul Digital Markets Act (Dma) nell’ambito dell’Unione europea. Si tratta della proposta di legge per contrastare le pratiche sleali e l’abuso di posizione dominante delle Big tech sui mercati digitali. A darne notizia su Twitter la presidenza di turno francese dell’Ue. Si tratta di «un testo innovativo e tanto atteso per garantire una concorrenza leale nei mercati digitali», si legge nel tweet. L’atto si rivolge alle aziende con una capitalizzazione di mercato di oltre 75 miliardi di euro e almeno 45.000 utenti attivi. L’obiettivo europeo è quello di raggiungere mercati digitali equi e aperti. «Il Digital Markets Act strutturerà il nostro spazio informativo per i prossimi 20 anni – scrive Thierry Breton -. Abbiamo lavorato a stretto contatto con Parlamento e Consiglio europeo per andare avanti rapidamente. Con un reale allineamento delle ambizioni, per difendere l’interesse generale europeo».

