Viareggio, il sindaco denuncia: «Simbolo di pace sostituito da una bandiera rossa». Ma il centro sociale smentisce con un video

Botta e risposta tra il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e gli attivisti del Cantiere Sociale Versiliese, centro sociale della città, iniziato da un post pubblicato dal primo cittadino su Facebook. La pietra dello scandalo è una bandiera rossa, che, a detta di Del Ghingaro, sarebbe stata issata nella notte al posto di un grande vessillo arcobaleno, esposto come simbolo di pace e di contrarietà alla guerra. Nel post, Del Ghingaro ha scritto che l’iniziativa non era stata autorizzata, e ha parlato di una «prepotenza» commessa da coloro che «hanno messo [la bandiera] nottetempo come dei ladri per non farsi vedere».

Ma gli esponenti del Cantiere sociale versiliese, ovvero i destinatari del duro attacco, hanno prontamente risposto via social al sindaco con un video. «Vogliamo tranquillizzare il primo cittadino», hanno scritto su Facebook. «L’iniziativa simbolica è stata realizzata in pieno giorno e rivendicata pubblicamente dagli attivisti del Cantiere Sociale Versiliese con tanto di video». Gli attivisti hanno inoltre dichiarato spiegando che «Nessuna bandiera della pace era presente sul pennone», e hanno concluso con un contrattacco a Del Ghingaro: «Sulla questione della guerra non accettiamo lezioni da chi appartiene ad un’area politica favorevole all’aumento delle spese militari e all’invio di armi in Ucraina. W il 25 Aprile, W la Resistenza».

