Il panico a Fiumicino su un volo per la Spagna: messaggi di morte ai passeggeri e immagini macabre. Denunciato un 18enne

Il volo VY1367 stava per decollare da Roma Fiumicino per atterrare poi in Spagna, ad Alicante. Tutto era pronto per il decollo. I 147 passeggeri avevano già occupato i loro posti e il comandante avviato i motori. Ad un certo punto, in quella mattina di giovedì 21 luglio, quasi tutti gli smartphone presenti in quell’aereo iniziano a squillare nello stesso momento: è arrivato un messaggio. Chi ha deciso di aprirlo si è ritrovato davanti un testo dal titolo “wake up wake up wake up” e varie frasi sotto scritte in una lingua sconosciuta ai presenti. Scorrendo il messaggio, immagini di persone incappucciate, figure macabre, scheletriche. Non capendo quelle scritte e vedendo quelle immagini, si è pensato subito a un attacco terroristico. Il panico. Alcuni dei passeggeri hanno iniziato a gridare, altri hanno perfino provato a scendere. La situazione era fuori controllo, al punto che il comandante ha dovuto interrompere tutte le procedure e chiamare la polizia di frontiera.

Dalle prime, rapide, indagini si è scoperto che a inviare quelle cose era stato proprio uno dei passeggeri. Un ragazzo spagnolo di 18 anni aveva usato dal suo iPhone la funzione Airdrop, quella che permette di inviare messaggi e condividere file tra dispositivi Apple via wireless. Dopo aver ammesso le sue responsabilità, è stato denunciato per procurato allarme. Il volo è ripartito con due ore di ritardo. Successivamente, come riportato anche dai media spagnoli come La Razòn, si è scoperto che quel testo era scritto in aramaico e conteneva minacce generiche di morte: «La tua famiglia sanguinerà a causa delle tue azioni. Soffrirai eternamente per le tue azioni. Presto sarai solo a causa dei due modi in cui ha benedetto la tua famiglia, la tua famiglia sanguinerà. Sentiranno un dolore eterno per le tue azioni, le lacrime che verseranno ti prosciugheranno e il dolore che proveranno sarà insopportabile».

