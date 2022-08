Rhove scaraventa una fan in piscina durante un concerto. Il cantante: «Uno scherzo amichevole» – Il video

I concerti di Rhove tornano a far discutere. In uno degli ultimi ha scaraventato una fan in piscina, scatenando l’ira degli utenti sui social. È successo pochi giorni fa, il 3 agosto, a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Il lancio della ragazza in acqua è avvenuto sulle note di Shakerando, la canzone che gli ha dato popolarità. Poi l’ha aiutata ad uscire e – al microfono – ha detto: «Un applauso alla ragazza che si è fatta un tuffo in piscina». Una scena che però non è piaciuta a molti. «E questi li chiamate idoli?», scrivono gli utenti sui social. E ancora: «E se la ragazza non sapeva nuotare?».

Le “giustificazioni” del cantante

Non sono tardate ad arrivare le spiegazioni del cantante che ha definito il gesto uno «scherzo amichevole». «L’ho fatta risalire sul palco subito dopo», scrive Rhove in una stories di ieri, 4 agosto. «Era contenta e rideva», aggiunge. Secondo quanto riferisce lui, avrebbe telefonato alla ragazza in questione, la quale l’avrebbe «presa bene». «Il suo telefono e la borsa sono a posto altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto», ha scritto. Poi, nella storia successiva ha caricato il video in cui fa salire la fan sul palco.

