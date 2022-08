Venezia, sfrecciano con gli sci d’acqua nel Canal Grande. Brugnaro: «Imbecilli. Aiutateci a trovarli e punirli» – Il video

Sta circolando in rete un video di due giovani che sfrecciano lungo il Canal Grande di Venezia, questa mattina, 17 agosto, a bordo di sci d’acqua a motore. Tra stupore e indignazione di turisti e residenti, i due si sono guadagnati anche l’attenzione del sindaco di Venezia. «Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della città», ha scritto su Twitter, Luigi Brugnaro, che ha chiesto alla cittadinanza aiuto per «individuarli e punirli». I due ragazzi, infatti, non sono ancora stati identificati, ma la polizia municipale è al lavoro nel tentativo di capire dove sono partiti e arrivati, così da risalire ai loro nomi. Brugnaro, nel commentare l’accaduto, ha poi aggiunto: «Anche se le nostre armi sono davvero spuntate, servono urgentemente più poteri ai sindaci in tema di sicurezza pubblica», ribadendo così uno dei suoi cavalli di battaglia da sempre in campagna elettorale. Poi ironicamente scrive: «A chi li individua offro una cena».

La rabbia dei residenti: «Siamo a Disneyland»

Tra i primi a condividere il video c’è anche «Venezia non è Disneyland», pagina social molto nota nel veneziano che da anni diffonde immagini e filmati dei comportamenti scorretti che vengono attuati nella città. «Certe cose com’è possibile anche solo pensarle», scrivono accanto a una foto dei due ragazzi mentre passano sotto il ponte di Rialto. Molta l’indignazione e la rabbia dei residenti. «Non oso pensare cosa poteva succedere se passava un’idroambulanza o i vigili del fuoco in emergenza», scrive un utente nei commenti. E un altro ancora: «Ma dov’è la sorpresa?! Qui siamo a Disneyland da molti anni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti… Perché uno dovrebbe ancora vivere qui?». Ma c’è anche chi attacca il sindaco: «Ma cosa fa, la caccia alle streghe? Poi però le super navi a due passi dal centro vanno bene», scrive un utente. Ad un certo punto del video si vede uno dei due ragazzi cadere in Laguna, ma al momento pare non ci siano stati incidenti o danneggiamenti.

