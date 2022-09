India, giostra per bambini con 15 persone a bordo si stacca e crolla: 10 feriti – Il video

Almeno 10 persone, tra cui donne e bambini, sono rimaste ferite in India, quando la piattaforma girevole di una giostra si è rotta ed è crollata, scivolando per 25 metri lungo l’asta del macchinario. I fatti sono avvenuti in un luna park nel distretto indiano del Mohali, parte dello Stato del Punjab, nella serata di domenica. Le persone coinvolte accusano dolori alla testa e al collo e alcune di loro si trovano in stato di shock. Alla notizia dell’incidente, la polizia è presto accorsa sul luogo da dove gli individui coinvolti sono stati portati in ospedale, riporta l’India Tribune.

Secondo i testimoni oculari presenti, sulla giostra si trovavano al meno 15 persone che hanno fatto notare l’assenza di misure di sicurezza adeguate. Sul luogo non era presente un’ambulanza pronta per eventuali infortuni. Le vittime sono ancora sotto esame da parte dei medici, ma al momento non è stato previsto nessun intervento chirurgico. Nel filmato si vede chiaramente la piattaforma girevole inclinarsi leggermente, prima di distaccarsi e cadere rovinosamente a terra. Il macchinario appartiene alla compagnia di Jaipur Mukesh Sharma che è stata chiamata a testimoniare sull’accaduto prima che ogni azione venga intrapresa.

