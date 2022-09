L’Ucraina: una bomba nell’automobile uccide il comandante russo Artem Bardin a Berdyansk – Il video

È morto il comandante dell’amministrazione di occupazione russa della città ucraina di Berdyansk, nell’Oblast di Zaporizhzhia. Artem Bardin era rimasto ferito ieri da una bomba nella sua automobile. Il Kiev Independent fa sapere che a dare la notizia della morte era stata l’amministrazione russa. Bardin è morto in ospedale per la gravità delle sue ferite. L’auto del comandante è stata fatta saltare in aria nel centro di Berdyansk, vicino all’edificio dell’amministrazione militare-civile. L’esplosione ha danneggiato anche tre auto in cui non c’erano persone, ha aggiunto la stessa fonte. In un video diffuso sui social media si vede una densa colonna di fumo nero sollevarsi a seguito dell’esplosione, avvenuta in centro città.

Video da: Twitter

